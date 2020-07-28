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28 Temmuz 2020, Salı
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Limit kararı bekleniyor

Limit kararı bekleniyor

'de gözler 'den gelecek takım harcama limitlerine çevrildi. Kararın 4 Ağustos ayından önce duyurulması bekleniyor.

'de gözler 'den gelecek takım harcama limitlerine çevrildi. Kararın 4 Ağustos ayından önce duyurulması bekleniyor. Yönetim, limitler belli olunca anlaştığı isimlere imza attırmaya başlayacak. Şimdiye kadar Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile kesin anlaşan Kanarya eski yıldızı ve Darri ile de söz kesti.
  1. 28.7.2020
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