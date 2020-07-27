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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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helallik istedi

Mert Hakan helallik istedi

Fenerbahçe ile anlaşan Yandaş, Sivasspor'a veda etti.

Fenerbahçe ile anlaşan Yandaş, Sivasspor'a veda etti. Başarılı futbolcu, "Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Her zaman Sivasspor'u gönülden destekleyeceğim. Haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın" mesajını paylaştı. Sarı- lacivertli bir taraftarla selfie çektiren Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık imza atması bekleniyor.
  1. 27.7.2020
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