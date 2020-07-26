Ve Nabil Dirar Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana taraftarlarca sıkça eleştirilen Nabil Dirar, son olarak kaptan Emre Belözoğlu ile polemik yaşamıştı. Bunun ardından kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Faslı oyuncunun yeni durağının neredeyse netleştiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İddialara göre sarı lacivertli futbolcu, eski kulübü Club Brugge'a dönecek.
Daha önce Dirar'ın, Brugge'a transfer olmak istediği medyaya yansımış ve oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edilmişti.
Yeni iddia ise Brugge yönetiminin Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geldiği ve transferin netlik kazanmasının an meselesi olduğu ile ilgili oldu.
2 MİLYONDAN AŞAĞI SATIŞ YASAK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Brugge yönetimine '2 milyon eurodan aşağı satmayız' yanıtını verdi. Belçika ekibi, Dirar'ı ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek isterken, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendireceğini ve orta yolda buluşulabileceğini söylediği ifade edildi.
- 26.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve Nabil Dirar Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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