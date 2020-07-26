Ve Nabil Dirar Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi! Yeni takımı...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Ve ile yol ayrımına geldi! Yeni takımı...

Ve Nabil Dirar Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi! Yeni takımı...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana taraftarlarca sıkça eleştirilen , son olarak kaptan Emre Belözoğlu ile polemik yaşamıştı. Bunun ardından kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Faslı oyuncunun yeni durağının neredeyse netleştiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, Faslı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İddialara göre sarı lacivertli futbolcu, eski kulübü 'a dönecek.

Daha önce Dirar'ın, Brugge'a transfer olmak istediği medyaya yansımış ve oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edilmişti.

Yeni iddia ise Brugge yönetiminin Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geldiği ve transferin netlik kazanmasının an meselesi olduğu ile ilgili oldu.

2 MİLYONDAN AŞAĞI SATIŞ YASAK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Brugge yönetimine '2 milyon eurodan aşağı satmayız' yanıtını verdi. Belçika ekibi, Dirar'ı ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek isterken, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendireceğini ve orta yolda buluşulabileceğini söylediği ifade edildi.

  1. 26.07.2020
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