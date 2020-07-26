Ve Nabil Dirar Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi! Yeni takımı...

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İddialara göre sarı lacivertli futbolcu, eski kulübü Club Brugge'a dönecek.

Daha önce Dirar'ın, Brugge'a transfer olmak istediği medyaya yansımış ve oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edilmişti.

Yeni iddia ise Brugge yönetiminin Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geldiği ve transferin netlik kazanmasının an meselesi olduğu ile ilgili oldu.

2 MİLYONDAN AŞAĞI SATIŞ YASAK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Brugge yönetimine '2 milyon eurodan aşağı satmayız' yanıtını verdi. Belçika ekibi, Dirar'ı ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek isterken, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendireceğini ve orta yolda buluşulabileceğini söylediği ifade edildi.