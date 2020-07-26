Fenerbahçe'den Shaqiri'ye transfer teklifi! Yıllık maaşı...

Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

Resmi transfer açıklamalarını ardı ardına açıklamayı planlayan sarı lacivertliler, hızlı davrandı ve Liverpool'un yıldızı Shaqiri'ye kancayı attı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Aktarılan bilgilere göre İstanbul devi, Liverpool'un yıldız futbolcusu için 3 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık teklif sundu.

2023'E DEK KONTRATI VAR

Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı.