Son dakika: Fenerbahçe'den Shaqiri'ye transfer teklifi! Yıllık maaşı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'den Shaqiri'ye teklifi! Yıllık maaşı...

Fenerbahçe'den Shaqiri'ye transfer teklifi! Yıllık maaşı...

'de son dakika haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, Liverpool'un yıldız ismi 'ye kancayı attı. İddialara göre Arnavutluk asıllı İsviçreli futbolcuya yapılan teklif belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelen , mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

Resmi açıklamalarını ardı ardına açıklamayı planlayan sarı lacivertliler, hızlı davrandı ve Liverpool'un yıldızı Shaqiri'ye kancayı attı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Aktarılan bilgilere göre İstanbul devi, Liverpool'un yıldız futbolcusu için 3 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık teklif sundu.

2023'E DEK KONTRATI VAR
Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 11:40
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