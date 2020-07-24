Lyon’un aklı Gustavo’da

Orta sahaya transfer yapacak olan Lyon'un listesinde Fenerbahçeli Luiz Gustavo yer alıyor. L'Equipe, Lyon Başkanı Jean Aulas'ın Brezilyalı ön liberoyu takımdan ayrılan Tousart'ın yerine düşündüğünü yazdı. Tek sıkıntının oyuncunun yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin bu durumu çözmesi halinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı bildirildi. 33 yaşına rağmen bu sezon çok başarılı performans sergileyen (32 maç/3 gol/ 1 asist) Luiz Gustavo'yu Fenerbahçe, Marsilya'dan 6 milyon euro'ya almıştı. Yönetimin, 10 milyon euro'nun altında bir rakama onu bırakmayacağı belirtildi.



33 OLDU

33 yaşına giren Gustavo'nun yeni sezonda Emre'nin yerine takımın lideri olması hedefleniyor. L'Equipe ise "Fransa'ya dönmeye sıcak bakıyor" dedi.