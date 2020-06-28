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28 Haziran 2020, Pazar
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Stopere Koray

Stopere Koray

Savunmaya oyuncu arayan , 'i gündemine aldı. arası G.Saray'da forma giyen Günter, iki yıl önce bedelsiz 'ya gitmişti.

Savunmaya oyuncu arayan , 'i gündemine aldı. arası G.Saray'da forma giyen Günter, iki yıl önce bedelsiz 'ya gitmişti. Burada bir sezon oynayan gurbetçi stoper, geçtiğimiz yaz 'ya kiralandı. 25 yaşındaki savunmacı, Verona'da 23 maça çıktı. Genoa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Koray için Fenerbahçe'nin teklif yapabileceği ifade edildi.
  1. 28.6.2020
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