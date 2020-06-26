Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması! Fenerbahçe ve transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

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Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Yaz dönemi çalışmalarına son sürat devam eden 'nin 'da kiralık olarak forma giyen için devrede olduğu iddia edilmişti. Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. ekibinden resmi Sinan Gümüş ve transfer açıklaması geldi.

Bu sezon 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi konumuna geldi. Sözleşmesi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu ile 'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Bütün bu gelişmelerin ardından Sinan Gümüş'ün kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'dan açıklaması geldi.

Ajansspor'a konuşan Öztürk, "Sinan yaz döneminde de Antalya'ya tatile gelmişti ve beraber vakit geçirmiştik. Onun oynaması lazım, 'da da rotasyon oyuncusuydu biliyorsunuz. Sinan kim olduğunu herkese gösterdi. O da doğru bir seçim yaptı bize gelerek. Biz Antalyaspor olarak kesinlikle kadromuzda görmek isteriz.

İyi bir kimyamız oldu. Kişisel olarak da kendisini çok seviyoruz. Bunun dışında mali etkenler önemli olacaktır. Bunun dışında hedefleri ve yapmak istedikleri önemli.

''CİDDİ POTANSİYELİ VAR''
Sinan, Türk futbolcular arasında ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Ama oynaması lazım. Gelecek sezon Antalyaspor'da oynarsa 9-10 gol atar ki bunu gösterdi.

Galatasaray'da 5-6 senesi geçti. Milli takım tecrübesi var. Başka bir takımda rotasyon olacağına bize gelip sürekli oynamasını isteriz.

''KALMAK İSTİYOR''
Bir şekilde doğru yolu bulacağız. Kalmak da istiyor Sinan. İnşallah Genoa ile doğru şartları yakalarız.

Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil, çoğu takımın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Onu isteyen takımlar ne kadar ciddi bilmiyoruz. Biz Sinan'ı seviyoruz, devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 26.06.2020
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