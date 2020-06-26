Fenerbahçe'nin eski hocası Erwin Koeman kalp ameliyatı olacak

Bir dönem Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevi üstlenen Erwin Koeman, kalp ameliyatı olacağını The Telegraaf'a açıkladı.

"HASSAS BİR OPERASYON"

Koeman, konu ile ilgili yaptığı açıklamda geçireceği ameliyatın hassas bir operasyon olduğunu ifade etti.

Öte yandan Koeman'ın, abisi Ronald Koeman'ın Mayıs ayında kardiyak kateterizasyon geçirdiği günden bu yana hastaneye gittiği ve tedavi gördüğü ifade edildi. Erwin Koeman'ın, bisiklet sürdükten sonra göğüsünden bir yanma hissettiği ve bunun ardından Amsterdam'da hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığı aktarıldı.