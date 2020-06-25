Pes etmek yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Pes etmek yok

Pes etmek yok

Pes etmek yok

En azından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen , ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

En azından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen , ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'daki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda kuvvet çalışması yaparken, daha sonra dar alanda gruplar halinde çift kale maçlar oynandığı bildirildi. Murat Sağlam idman sonrası çalışmadan bir fotoğrafı ile birlikte, "Pes etmek yok. En büyük FENERBAHÇE" mesajını paylaştı.
  1. 25.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pes etmek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA