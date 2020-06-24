Fenerbahçe'nin listesi belli oldu! Obradovic yerine 3 aday

Fenerbahçe, kısa süre önce Sırp antrenör Zeljko Obradovic ile yolların resmi olarak ayrıldığını ve tecrübeli hocanın 1 sezon takım çalıştrmak istemediğini dile getirmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus basını, Fenerbahçe'nin hoca adaylarıyla ilgili yaptığı haberde, listede 3 ismin olduğunu aktardı.

İŞTE O ADAYLAR

Buna göre Fenerbahçeli yöneticiler, Zeljko Obradovic'ten boşalan antrenörlük koltuğuna Ufuk Sarıca, Ertuğrul Erdoğan ya da Erdem Can'dan birini düşünüyor.