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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'nin listesi belli oldu! Obradovic yerine 3 aday

Fenerbahçe'nin listesi belli oldu! Obradovic yerine 3 aday

kısa süre önce koç ile yollarını resmen ayrımıştı... Sarı lacivertliler, vakit kaybetmeden yeni isimler için çalışmalarına başladı. Rus basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Fenerbahçe'nin listesinde 3 Türk antrenörün olduğunu ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, kısa süre önce Sırp antrenör ile yolların resmi olarak ayrıldığını ve tecrübeli hocanın 1 sezon takım çalıştrmak istemediğini dile getirmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus basını, Fenerbahçe'nin hoca adaylarıyla ilgili yaptığı haberde, listede 3 ismin olduğunu aktardı.

İŞTE O ADAYLAR

Buna göre Fenerbahçeli yöneticiler, Zeljko Obradovic'ten boşalan antrenörlük koltuğuna Ufuk Sarıca, Ertuğrul Erdoğan ya da Erdem Can'dan birini düşünüyor.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 15:52
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