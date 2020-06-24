Fenerbahçe'nin listesi belli oldu! Obradovic yerine 3 aday
Fenerbahçe kısa süre önce koç Zeljko Obradovic ile yollarını resmen ayrımıştı... Sarı lacivertliler, vakit kaybetmeden yeni isimler için çalışmalarına başladı. Rus basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Fenerbahçe'nin listesinde 3 Türk antrenörün olduğunu ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, kısa süre önce Sırp antrenör Zeljko Obradovic ile yolların resmi olarak ayrıldığını ve tecrübeli hocanın 1 sezon takım çalıştrmak istemediğini dile getirmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus basını, Fenerbahçe'nin hoca adaylarıyla ilgili yaptığı haberde, listede 3 ismin olduğunu aktardı.
İŞTE O ADAYLAR
Buna göre Fenerbahçeli yöneticiler, Zeljko Obradovic'ten boşalan antrenörlük koltuğuna Ufuk Sarıca, Ertuğrul Erdoğan ya da Erdem Can'dan birini düşünüyor.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 15:52
- Fenerbahçe'nin listesi belli oldu! Obradovic yerine 3 aday
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin listesi belli oldu! Obradovic yerine 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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