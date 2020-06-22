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22 Haziran 2020, Pazartesi
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deplasmanda kayıp!

Fenerbahçe deplasmanda kayıp!

bu sezon 15 dış saha maçında 16 puan toplayabildi. Averajı eksi 5. ayından beri deplasmanda 1 puan alabildi. Kötü gidişatı ’da da devam etti.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı- lacivertliler dış sahada adeta döküldü. Deplasmanda oynadığı 15 mücadelenin 4'ünü kazanabildi. 4 beraberliği, 7 de yenilgisi var. 16 gol attı, 21 gol yedi. Eksi 5 averajda. Sarı-lacivertlilerin 'de bu kadar geri düşmesine sebep olan deplasman karnesi, ayından beri daha da düşüşe geçti. , Şubat'tan sonra çıktığı 4 deplasman mücadelesinde sadece 1 puan toplayabildi. Puan alamayan ve 'u geçebildi. Kanarya bu dönemde ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü, ve 'ya kaybetti.

  1. 22.6.2020
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