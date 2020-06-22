Fenerbahçe deplasmanda kayıp!
Fenerbahçe bu sezon 15 dış saha maçında 16 puan toplayabildi. Averajı eksi 5. Şubat ayından beri deplasmanda 1 puan alabildi. Kötü gidişatı Kasımpaşa’da da devam etti.
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı- lacivertliler dış sahada adeta döküldü. Deplasmanda oynadığı 15 mücadelenin 4'ünü kazanabildi. 4 beraberliği, 7 de yenilgisi var. 16 gol attı, 21 gol yedi. Eksi 5 averajda. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de bu kadar geri düşmesine sebep olan deplasman karnesi, Şubat ayından beri daha da düşüşe geçti. Fenerbahçe, Şubat'tan sonra çıktığı 4 deplasman mücadelesinde sadece 1 puan toplayabildi. Puan alamayan Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u geçebildi. Kanarya bu dönemde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü, Konyaspor ve Kasımpaşa'ya kaybetti.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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