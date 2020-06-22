Fenerbahçe deplasmanda kayıp!

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı- lacivertliler dış sahada adeta döküldü. Deplasmanda oynadığı 15 mücadelenin 4'ünü kazanabildi. 4 beraberliği, 7 de yenilgisi var. 16 gol attı, 21 gol yedi. Eksi 5 averajda. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de bu kadar geri düşmesine sebep olan deplasman karnesi, Şubat ayından beri daha da düşüşe geçti. Fenerbahçe, Şubat'tan sonra çıktığı 4 deplasman mücadelesinde sadece 1 puan toplayabildi. Puan alamayan Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u geçebildi. Kanarya bu dönemde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü, Konyaspor ve Kasımpaşa'ya kaybetti.