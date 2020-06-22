Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Galatasaray'a Vedat Muriç'ten sonra bir transfer çalımı daha attı. Kaptan Emre Belözloğlu'nun devreye girdiği Mert Hakan Yandaş rotayı Kanarya'ya kırdı. Sezonun flaş ismi sarı-lacivertli takıma imzayı attı. İşte gündem yaratacak anlaşmanın detayları...
22 Haziran 2020 Pazartesi 01:18 Güncelleme: 22.06.2020 03:49
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın nereye gideceği merak konusuydu.

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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Sivasspor'un yıldızı gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Galatasaray 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirme konusunda oldukça yakındı.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

CİMBOM PROTOKOLE UYMADI!
Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşması yapan Cimbom ön protokole uymadı.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

500 bin euro'yu bulan imza parası ve sözleşmesindeki ek maddelerde uzlaşamadı.

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