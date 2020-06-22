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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe, Galatasaray'a Vedat Muriç'ten sonra bir transfer çalımı daha attı. Kaptan Emre Belözloğlu'nun devreye girdiği Mert Hakan Yandaş rotayı Kanarya'ya kırdı. Sezonun flaş ismi sarı-lacivertli takıma imzayı attı. İşte gündem yaratacak anlaşmanın detayları...
22 Haziran 2020 Pazartesi 01:18
Güncelleme: 22.06.2020 03:49
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Busezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın nereye gideceği merak konusuydu.
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Sivasspor'un yıldızı gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı.
Galatasaray 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirme konusunda oldukça yakındı.
CİMBOM PROTOKOLE UYMADI! Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşması yapan Cimbom ön protokole uymadı.
500 bin euro'yu bulan imza parası ve sözleşmesindeki ek maddelerde uzlaşamadı.