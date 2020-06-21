Geçmiş olsun Akhisar

Teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için Fenerbahçe "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı- lacivertliler tedavi altınan isimlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi.