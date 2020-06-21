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21 Haziran 2020, Pazar
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Geçmiş olsun Akhisar

Geçmiş olsun Akhisar

, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Teknik direktörü , 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı- lacivertliler tedavi altınan isimlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi.

  1. 21.6.2020
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