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14 Haziran 2020, Pazar
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Diedhiou müjdesi

Diedhiou müjdesi

Kanarya'nın eski yıldızı 'un transferi için devreye girdiği iddia edilen 'dan iyi haberler geldi.

Kanarya'nın eski yıldızı 'un transferi için devreye girdiği iddia edilen 'dan iyi haberler geldi. Senegalli golcü, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Championship takımlarından Bristol City'nin yeni teklifini reddetti. 27 yaşındaki golcünün 'ye transferine sıcak baktığı ileri sürüldü.
  1. 14.6.2020
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