Fenerbahçe Diedhiou’nun peşine düştü
Kanarya'da Vedat Muriç'in ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler için çalışmalar hız kazandı.
Sarı-lacivertlilerde golcü adayları arasında yer alan ve Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için Moussa Sow devreye girdi. 1.92 boyundaki oyuncunun, Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Bristol City'nin bu hedefini gerçekleştirememesi halinde takımdan ayrılacağı, Fenerbahçe'nin de Senegalli yıldızı istediği bildirildi.
- 8.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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