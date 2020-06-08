Fenerbahçe Diedhiou’nun peşine düştü

Sarı-lacivertlilerde golcü adayları arasında yer alan ve Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için Moussa Sow devreye girdi. 1.92 boyundaki oyuncunun, Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Bristol City'nin bu hedefini gerçekleştirememesi halinde takımdan ayrılacağı, Fenerbahçe'nin de Senegalli yıldızı istediği bildirildi.