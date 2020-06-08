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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Diedhiou’nun peşine düştü

Fenerbahçe Diedhiou’nun peşine düştü

Kanarya'da Vedat Muriç'in ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler için çalışmalar hız kazandı.

Sarı-lacivertlilerde golcü adayları arasında yer alan ve 'de forma giyen Famara Diedhiou için devreye girdi. 1.92 boyundaki oyuncunun, 'e yükselme mücadelesi veren Bristol City'nin bu hedefini gerçekleştirememesi halinde takımdan ayrılacağı, 'nin de Senegalli yıldızı istediği bildirildi.

  1. 8.6.2020
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