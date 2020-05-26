Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bernard Mensah için teklif...
İstanbul'un 3 devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Bernard Mensah için Yunanistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Gana medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre yıldız oyuncu için ödenecek bonservis ücreti dahi hazır. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan Bernard Mensah için Yunanistan ekibi PAOK, dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Ghanaweb.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, Bernard Mensah'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon euroyu gözden çıkarttı.
AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.
KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK
Öte yandan Kayserispor, Bernard Mensah'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.
- 26.05.2020
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- Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bernard Mensah için teklif...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bernard Mensah için teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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