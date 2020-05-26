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26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Transferin gözdesi için resmi teklif

ve istiyordu! için teklif...

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bernard Mensah için teklif...

İstanbul'un 3 devi , ve ile adı sıkça anılan için Yunanistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Gana medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre yıldız oyuncu için ödenecek bonservis ücreti dahi hazır. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, ve 'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan için Yunanistan ekibi , dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Ghanaweb.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, Bernard Mensah'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon euroyu gözden çıkarttı.

AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.

KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK
Öte yandan Kayserispor, Bernard Mensah'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.

  1. 26.05.2020
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