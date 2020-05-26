Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bernard Mensah için teklif...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan Bernard Mensah için Yunanistan ekibi PAOK, dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Ghanaweb.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, Bernard Mensah'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon euroyu gözden çıkarttı.

AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.

KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK

Öte yandan Kayserispor, Bernard Mensah'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.