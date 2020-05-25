Son dakika: Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada Mehmet Aurelio'nın teknik heyete katıldığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

MEHMET AURELIO KİMDİR?

15 aralık 1977 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde dünyaya gelen Aurelio, Türk kimliği de taşımaktadır.

Futbol kariyerine Flamengo U20 takımında başlayan Aurelio, daha sonra sırasıyla; Flamengo, Olaria, Trabzonspor, Fenerbahçe, Real Betis ve Beşiktaş formalarını terletti.

Mehmet Aurelio, kariyeri boyunca toplamda 376 resmi karşılaşmada forma giydi ve 36 gol 44 asist üretti.

Öte yandan Aurelio, futbolculuk kariyerinde 37 kez A Milli Futbol Takımı'mızın formasını terletirken 2 de gole imza atmıştı.

2015 yılında Kasımpaşa'da yardımcı antrenör olarak çalışan Aurelio, 2016 yılında Göztepe'de yardımcı antrenör ve geçici antrenörlük görevi üstlendi.

Daha sonra Ekim 2016'dan Şubat 2017'ye kadar Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Aurelio, Eylül 2018'den Ocak 2019'a kadar Çorumspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi. Burada 14 maça çıkan Aurelio, 1.57 puan ortalaması tutturdu.

ALEX DE SOUZA BAŞARILAR DİLEDİ

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının ardından Alex de Souza, sosyal medya hesabından Aurelio'ya başarılar diledi.