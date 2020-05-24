Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!
Sayın başkan Nihat Özdemir'in basın toplantısında, en yüksek sesle söylediği, altını çizdiği, birkaç kez tekrarladığı konu vardı, 18 kulüp yanındayken de söyledi, Mehmet Sepil, oybirliği ile karar alındı dedi. Tekrar oynamama ihtimali, Allah korusun sağlık engel olmazsa kalmadı. Bundesliga'nın ilk hafta problemsiz geçmesi, hatta 2. hafta da dünyaya, Avrupa'ya bir emsal oldu.
"HER SEKTÖR ETKİLENDİ"
Açık konuşmak gerekirse düşüncem, her sektör bu işten çok etkilendi. İnsanoğlu önce sağlığı düşünür. Dünya bilse ki Eylül 1'de bu virüs kalmıyor, bitti, bence kimse oynamazdı. Önünü göremediği için, belki önümüzdeki yıl da bu şartlarda oynayacağız diye düşündüler. Net bilgi olsa, bu riski almazlardı. Ne Almanya, ne biz alırdık.
"AMAÇ YOK OLMASINI ÖNLEMEK"
Bundesliga CEO'su Seifert, ligleri başlatmak zorundaydık, kulüplerin yok olmasını önlemek istedik diyor. Bunu söyleyen, futbol ekonomisi iyi olan Almanya. Nihat Bey ve 18 kulübün söylemek istediği de bu. Şu anda borç batağında olan kulüplerimiz de gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Kulüpler Birliği'nde istişare edilmiştir.