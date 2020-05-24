Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in kalan 8 haftasının nasıl oynanması gerektiğini değinen Dilmen, Fenerbaçe'deki corona gerçeğini de açıkladı. İşte Fenerbahçe'de coronaya yakalanan ünlü isim ve detayları...
24 Mayıs 2020 Pazar 22:39
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig'e dair konuştu. İşte Dilmen'in açıklamaları...

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

Sayın başkan Nihat Özdemir'in basın toplantısında, en yüksek sesle söylediği, altını çizdiği, birkaç kez tekrarladığı konu vardı, 18 kulüp yanındayken de söyledi, Mehmet Sepil, oybirliği ile karar alındı dedi. Tekrar oynamama ihtimali, Allah korusun sağlık engel olmazsa kalmadı. Bundesliga'nın ilk hafta problemsiz geçmesi, hatta 2. hafta da dünyaya, Avrupa'ya bir emsal oldu.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

"HER SEKTÖR ETKİLENDİ"

Açık konuşmak gerekirse düşüncem, her sektör bu işten çok etkilendi. İnsanoğlu önce sağlığı düşünür. Dünya bilse ki Eylül 1'de bu virüs kalmıyor, bitti, bence kimse oynamazdı. Önünü göremediği için, belki önümüzdeki yıl da bu şartlarda oynayacağız diye düşündüler. Net bilgi olsa, bu riski almazlardı. Ne Almanya, ne biz alırdık.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

"AMAÇ YOK OLMASINI ÖNLEMEK"

Bundesliga CEO'su Seifert, ligleri başlatmak zorundaydık, kulüplerin yok olmasını önlemek istedik diyor. Bunu söyleyen, futbol ekonomisi iyi olan Almanya. Nihat Bey ve 18 kulübün söylemek istediği de bu. Şu anda borç batağında olan kulüplerimiz de gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Kulüpler Birliği'nde istişare edilmiştir.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

"7 HAFTALIK BİR SÜREÇ"

7 haftalık bir süreç bizi bekliyor 12 Haziran'dan itibaren. İnşallah merkezi bir sistemde kontroller olsun. Her kulüp kendi özel hastaneleriyle halletmesin. Malatya'daki kişiyi hemen karantinaya almışlar ama antrenmana devam etmişler.

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