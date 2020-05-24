Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki corona gerçeğini açıkladı!

"HER SEKTÖR ETKİLENDİ"



Açık konuşmak gerekirse düşüncem, her sektör bu işten çok etkilendi. İnsanoğlu önce sağlığı düşünür. Dünya bilse ki Eylül 1'de bu virüs kalmıyor, bitti, bence kimse oynamazdı. Önünü göremediği için, belki önümüzdeki yıl da bu şartlarda oynayacağız diye düşündüler. Net bilgi olsa, bu riski almazlardı. Ne Almanya, ne biz alırdık.