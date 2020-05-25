Fenerbahçe Mehmet Aurelio'yu açıkladı! Mehmet Aurelio kimdir? Kaç yaşında? Ne zaman Türk oldu? İşte kariyeri ve yaşamı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'yu açıkladı! Mehmet Aurelio kimdir? Kaç yaşında? Ne zaman Türk oldu? İşte kariyeri ve yaşamı...

Fenerbahçe Mehmet Aurelio'yu açıkladı! Mehmet Aurelio kimdir? Kaç yaşında? Ne zaman Türk oldu? İşte kariyeri ve yaşamı...

'nin son dakika gelişmesiyle açıkladığı 'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Türkiye'de Fener bahçe, , gibi büyük takımların formasını giyen, Türk olduktan sonra A Milli Takım'da birçok kez oynayan Aurelio kimdir? Kaç yaşında? Ne zaman Türk oldu?

'nin teknik ekibe katıldığını açıkladığı eski futbolcusu 'nun yaşamı merak konusu oldu.

MEHMET AURELİO KİMDİR?

Mehmet Aurélio (Marco Aurélio Brito Dos Prazeres) 15 Aralık 1977 Rio de Janeiro doğumludur. Brezilya asıllıdır. Sonradan Türk vatandaşı olmuştur ve Türk millî futbol takımı eski futbolcusudur. Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra Mehmet adını almıştır. Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başlamıştır ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel olmuştur. 2001 yılına kadar burada forma giymiştir. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gelmiştir.

MEHMET AURELİO TÜRKİYE KARİYERİ

Tecrübeli eski futbolcu, 2001 senesinde 'a olmuştur. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol atmıştır. 2003 yılında Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe'de oynamıştır. Fenerbahçe'de 219 kez görev yapan millî futbolcu, toplam 20 gol kaydetmiştir.

AURELİO REAL BETİS'E TRANSFER OLDU

2008 yılında takımına giden Aurélio, İspanya'da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti. Burada oldukça başarılı bir performans sergileyen Aurelio, 2010-11 sezonu öncesi teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehmet Aurélio, 1 Mart 2013 tarihinde eski kulübü Olaria ile sözleşme imzalamıştır. Aurélio, 19 Haziran 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor teknik direktörü olup, bedel ödemeden 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Kayseri Erciyesspor formasıyla 45 maça çıkmış ve sözleşmesi 19 Haziran 2014 tarihinde feshedilmiştir. Aurélio, 28 Haziran 2014 tarihinde Bilecikspor ile 3,5 yıllık anlaşma imzalamış, teknik direktörlüğe dönmüştür. 8 Nisan 2016 tarihinde Göztepe'nin teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirilmiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Aurélio milli takımdayken, Millî futbol takımı'nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurélio, 2006 yılının Temmuz ayında Türk vatandaşlığına kabul edilmiştir. Daha önce Brezilya millî takımında oynamadığı için Türk millî takımında oynama hakkı bulunan Brezilya asıllı oyuncu, zamanın teknik direktörü tarafından millî takıma çağrıldı ve Lüksemburg karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. 38 kere A millî takımda oynayan Aurélio, 3 gol atmıştır. A Milli takımda ise ilk golünü 12 Eylül 2007 tarihinde oynanan Macaristan karşısında atmıştır.

2008 yılında Avusturya-İsviçre'de yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edilmiş, Avrupa üçüncüsü olan kadroda yer almıştır.

  1. 25.05.2020
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