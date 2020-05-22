Gökhan-Caner ikilemi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Gökhan-Caner ikilemi

Gökhan-Caner ikilemi

Gökhan-Caner ikilemi

, ’ta sözleşmeleri bitecek ve için çalışma yürütürken, taraftar iki yıldız için fikir ayrılığı yaşıyor.

'de döneminde sözleşmeleri uzatılmadığı için takımdan ayrılan ve 'ta forma giyen ve , taraftarı ikiye böldü. Sarı-lacivertli takımın transfer etmeyi planladığı iki oyuncuyla ilgili twitter'da düzenlenen bir ankette çoğunluk iki tecrübeli ismin takıma dönmemesi görüşünü savundu. Twitter'da düzenlenen bir ankete katılan 13 bin 318 taraftarın yüzde 59.1'i (7 bin 871 kişi) Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü takımda görmek istemediklerini belirttiler. Ancak yüzde 40.9'luk (5 bin 447 kişi) bir kesim de iki oyuncunun F.Bahçe'ye dönmesini olumlu bulduklarını ifade etti.
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan-Caner ikilemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA