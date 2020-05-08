Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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'i ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? ? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi?

Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi?

Yeni sezon hazırlıklarını şimdiden sürdüren ile anlaştığını açıkladı. Açıklamanın ardından birçok Fenerbahçe taraftarı yeni İsmail Yüksek hakkında bilgi toplamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, İsmail Yüksek kimdir? ? Hangi bölgede oynuyor? Nereden transfer edildi?

, genç futbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya ve arama motorlarında İsmail Yüksek hakkında araştırma yapıyor.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 yılında İznik'te doğmuştur. Bursaspor alt yapısında futbola başlamıştır. ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Orta sahada görev yapan İsmail Yüksek çok yönlü bir futbolcu olarak göze çarpıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıkan 21 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta 8 gol kaydetti.

İSMAİL YÜKSEK'İN BOYU KAÇ?

Fenerbahçe dışında Antalyaspor ve Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. İsmail Yüksek 184 cm boyu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

  1. 08.05.2020
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