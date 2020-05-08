Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi?
Yeni sezon hazırlıklarını şimdiden sürdüren Fenerbahçe İsmail Yüksek ile anlaştığını açıkladı. Açıklamanın ardından birçok Fenerbahçe taraftarı yeni transfer İsmail Yüksek hakkında bilgi toplamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi bölgede oynuyor? Nereden transfer edildi?
Fenerbahçe, genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya ve arama motorlarında İsmail Yüksek hakkında araştırma yapıyor.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 yılında İznik'te doğmuştur. Bursaspor alt yapısında futbola başlamıştır. Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır.
İSMAİL YÜKSEK HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Orta sahada görev yapan İsmail Yüksek çok yönlü bir futbolcu olarak göze çarpıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıkan 21 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta 8 gol kaydetti.
İSMAİL YÜKSEK'İN BOYU KAÇ?
Fenerbahçe dışında Antalyaspor ve Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. İsmail Yüksek 184 cm boyu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
- 08.05.2020
- Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi?
- Trabzonspor için transferi yazdılar! Nampalys Mendy...
- Son dakika: Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!
- Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh açıklaması!
- Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.