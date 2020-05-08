Son dakika: Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden yaptığı son dakika açıklamasıyla yeni transferini resmen açıkladı. İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan o açıklama.
Fenerbahçe sezonun ilk transferini resmi siteden yaptığı duyuruyla açıkladı. İşte o duyuru...
"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdide Kulübümze hoş geldin diyor ve Çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 13:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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