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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe resmen açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

Son dakika: yeni transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!

Spor Kulübü resmi sitesinden yaptığı son dakika açıklamasıyla yeni transferini resmen açıkladı. İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan o açıklama.

sezonun ilk transferini resmi siteden yaptığı duyuruyla açıkladı. İşte o duyuru...

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdide Kulübümze hoş geldin diyor ve Çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 13:43
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