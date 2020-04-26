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26 Nisan 2020, Pazar
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Aziz başkan bizi kovdu!

Aziz başkan bizi kovdu!

'nin eski futbolcularından , 'deki anılarından 10 ciltlik bir kitap olabileceğini söyledi.

'nin eski futbolcularından , 'deki anılarından 10 ciltlik bir kitap olabileceğini söyledi. İnfobae'ye konuşan Lugano özellikle o dönemin başkanı 'la yaşadıklarının unutulmaz olduğunu ifade etti. Yıldırım'ın bir gün kendilerini ofise çağırdığını kaydeden efsanevi isim, "Bize el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Çok kızgındı. Sonra masaya vurdu ve her şeyi tekmeledi. Sonra da bizi ofisten kovdu. Ne olduğunu daha sonra öğrendik. Bize '25 milyon taraftarı olan bir kulüptesiniz. Maçtan 1 gün önce para konuşamazsınız' demiş. Halbuki biz hiçbir şey söylememiştik" diye konuştu.
  1. 26.4.2020
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