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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'yu unutmadı

Fenerbahçe Can Bartu'yu unutmadı

, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk sporunun efsane isimlerinden 'yu ölümünün 1. yıl dönümünde unutmadı. Sarı-lacivertli kulüp 'Sinyor' lakaplı merhum sporcu için bir anma mesajı yayınladı.

ve Türk sporunun efsane isimlerinden , ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazan Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz." denildi.

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  1. 11.04.2020
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