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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerium mağazaları kapandı

mağazaları kapandı

Fenerium mağazaları kapandı

Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı mağazaları da geçici olarak kepenk indirme kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'ların bugünden itibaren geçici olarak kapanacağı duyuruldu. Söz konusu açıklamada, online satış mağazası 'Fenerium.com' üzerinden taraftarlara hizmet verilmeye ise devam edileceği dile getirildi.

  1. 20.3.2020
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