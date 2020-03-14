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14 Mart 2020, Cumartesi
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- maçında tartışmalı pozisyon!

Konyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon!

'in 26'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sağ kanattan Sukubic'in ortasına Şahiner kafayı vurdu. 'ın yokluğunda forma şansı bulan Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. Konyasporlu futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulundu. Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve hakem topun çizgiyi geçmediği yönünde karar verdi.

'de 'nin deplasmanda 'a konuk olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konyaspor'da Skubic'in ortasına uzak direkte kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi gol olmadığı yönünde karar verdi.

Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve Göçek'in kararı değişmedi, Konyasporlu oyuncular bunun üzerine bir kez daha itirazlarda bulundu.

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Pozisyonun ardından Konyaspor, pozisyonun gol olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin paylaşımında, "Golün tanımı : , hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadeleri yer aldı.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 21:05
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