Konyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon!
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sağ kanattan Sukubic'in ortasına Ömer Ali Şahiner kafayı vurdu. Altay'ın yokluğunda forma şansı bulan Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. Konyasporlu futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulundu. Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve hakem Hüseyin Göçek topun çizgiyi geçmediği yönünde karar verdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Konyaspor'da Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığı yönünde karar verdi.
Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve Göçek'in kararı değişmedi, Konyasporlu oyuncular bunun üzerine bir kez daha itirazlarda bulundu.
KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Pozisyonun ardından Konyaspor, pozisyonun gol olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin paylaşımında, "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadeleri yer aldı.
Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir. pic.twitter.com/nL7PSiuj56— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 14, 2020
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 21:05
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