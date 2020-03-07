Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!
Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında sakatlanan Alman futbolcu Max Kruse oyuna devam edemedi. Kruse'nin yerine oyuna Miha Zajc dahil edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yıldız futbolcunun bileğinde burkulma, çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı.
Yaklaşık 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu saha kenarına işaret ederek değişiklik istedi.
Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.
"1 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR"
Fenerbahçe kulübü maçın ardından "Max Kruse'nin darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı. Max Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
"MAX KRUSE'NİN BİLEĞİNDE PROBLEM VAR"
Denizlispor maçından sonra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Max Kruse'nin hastaneye götürülme sebebini yayıncı kuruluşa anlattı. Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, maç sonu açıklamasında "Max Kruse'nin bileğine aldığı darbeden dolayı bağlarında problem var." dedi.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 23:47
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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