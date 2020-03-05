Roberto Soldado'dan Fenerbahçe itirafı!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra La Liga ekibi Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda sarı lacivertli kulübe transferi ve ayrılık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Soldado'nun açıklamaları:

Villarreal'den 2017'de ayrıldığımda duygularım iyi değildi ve kendimden şüphe etmeye başladım. Yüksek seviyede oynayama devam edebileceğimden emin değildim. Bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifi geldiğinde tereddüt etmedim. Bu ekonomik açıdan da önemliydi.

"İŞLERİ KARMAŞIK HALE GETİRECEKTİ"

Tekrar İspanya'ya dönme isteğimden sonra Granada'nın teklifinden dolayı bu anlamda çok şanslıydım. Çünkü tekrar Süper Lig'de oynamanın işleri karmaşık hale getireceğini biliyordum.

"BENİM ZAMANIMDA FUTBOL DAHA FARKLIYDI"

Günümüzde gençler futbola daha hazırlıklı ve profesyonellik duygusuyla geliyor. Benim zamanımda böyle değildi. Madrid'de yalnızdım. Real Madrid'de oynarken gençtim, param vardı. Hata yapmak en kolay şey.

Babam bana çocukken eğer futbolcu olmak ve para kazanmak istiyorsam forvet olmam gerektiğini söyledi. Ben de onu dinledim. O ve annem bana saygı duymayı, mütevazı olmayı, iyi bir insan olmayı öğrettiler. Ve eğer iyi bir insansanız, iyi bir futbolcu olmak daha kolaydır.

FENERBAHÇE'DE 19 GOL ATMIŞTI

Roberto Soldado, Fenerbahçe'de toplamda 59 maça çıkarken 19 gol atıp 11 asist başarısı göstermişti. Roberto Soldado bu sezon Granada formasıyla ligde oynadığı 22 maçta 2 gol attı ve 5 asist ypatı. Soldado tüm kulvarlda 28 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.