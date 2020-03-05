Fenerbahçe'nin Valbuena pişmanlığı! Dünya yıldızlarını solladı

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos forması giyen Mathieu Valbeuna, sergilediği performansla parmak ısırtıyor. 2019 yılında Fenerbahçe'den Olympiakos'un yolunu tutan Fransız futblcu dünya yıldızlarını geride bıraktı. 35 yaşındaki Valbuena bu sezon Avrupa'da en fazla asist yapan 30 yaş üstü futbolcu oldu.

VALBUENA'DAN AVRUPA'YA DAMGA VURAN PERFORMANS

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Valbuena, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 11 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 asistle oynadı. Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası maçlarında da toplamda 4 asist yapan Fransız futbolcu toplamda 31 resmi maçta yaptığı 21 asistle Avrupa'da 30 yaş üstü en fazla asist yapan futbolcu oldu.

30 YAŞ ÜSTÜ EN FAZLA ASİST YAPAN FUTBOLCULAR

Mathieu Valbuena 35 yaş | 31 maçta 21 asist Dusan Tadic 31 yaş | 41 maçta 21 asist

Di Maria 32 yaş | 20 asist 30 maç

Michael Liendl 34 yaş | 20 asist 29 maç

Thomas Müller 30 yaş | 19 asist 34 maç