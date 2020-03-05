Fenerbahçe'nin Valbuena pişmanlığı! Dünya yıldızlarını solladı
Fenerbahçe'deki performansı zaman zaman tartışma konusu olan Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi'nde adeta kendini buldu. Fransız futbolcu 31 maçta 21 asist yaparak Avrupa'da bu kulvarda 30 yaş üstü en fazla katkı sağlayan isim oldu. Valbuena, Tadic'ten az maça çıkmasına rağmen aynı asist sayısında bulunurken, Müller ve Di Maria gibi yıldızları da geride bıraktı.
Yunanistan Ligi'nde Olympiakos forması giyen Mathieu Valbeuna, sergilediği performansla parmak ısırtıyor. 2019 yılında Fenerbahçe'den Olympiakos'un yolunu tutan Fransız futblcu dünya yıldızlarını geride bıraktı. 35 yaşındaki Valbuena bu sezon Avrupa'da en fazla asist yapan 30 yaş üstü futbolcu oldu.
VALBUENA'DAN AVRUPA'YA DAMGA VURAN PERFORMANS
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Valbuena, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 11 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 asistle oynadı. Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası maçlarında da toplamda 4 asist yapan Fransız futbolcu toplamda 31 resmi maçta yaptığı 21 asistle Avrupa'da 30 yaş üstü en fazla asist yapan futbolcu oldu.
30 YAŞ ÜSTÜ EN FAZLA ASİST YAPAN FUTBOLCULAR
Mathieu Valbuena 35 yaş | 31 maçta 21 asist Dusan Tadic 31 yaş | 41 maçta 21 asist
Di Maria 32 yaş | 20 asist 30 maç
Michael Liendl 34 yaş | 20 asist 29 maç
Thomas Müller 30 yaş | 19 asist 34 maç
- 05.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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