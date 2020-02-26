12. adama izin çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu karşılaşmaya da taraftarlarından yoksun çıkacak. Ligde bu iki takım arasındaki maçlarda konuk takım taraftarları yer almazken, Trabzon Valiliği dün yaptığı açıklamada bu uygulamanın kupa karşılaşmalarında da devam edeceğini duyurdu.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
12. adama izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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