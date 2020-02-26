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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe 12. adama izin çıkmadı

12. adama izin çıkmadı

12. adama izin çıkmadı

yarı final ilk maçında 'a konuk olacak , bu karşılaşmaya da taraftarlarından yoksun çıkacak. Ligde bu iki takım arasındaki maçlarda konuk takım taraftarları yer almazken, dün yaptığı açıklamada bu uygulamanın kupa karşılaşmalarında da devam edeceğini duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 'a konuk olacak , bu karşılaşmaya da taraftarlarından yoksun çıkacak. Ligde bu iki takım arasındaki maçlarda konuk takım taraftarları yer almazken, dün yaptığı açıklamada bu uygulamanın kupa karşılaşmalarında da devam edeceğini duyurdu.
  1. 26.2.2020
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