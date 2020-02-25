Takımın kalbi onlarmış
Sakatlık ve cezaları nedeniyle derbide forma giyemeyen Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo, mumla arandı. Üç oyuncunun yokluğu hücum planlarını alt üst etti.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında pozisyon olarak son dönemdeki en kısır maçlarından birini oynadı. Organize neredeyse tek atak geliştirilemedi. Emre ligde forma giydiği 18 maçta 1 gol+4 asist, Rodrigues 18 maçta 3 gol+5 asist, Luiz Gustavo ise 19 maçta 2 gol+1 asist üretmişti. Sarı kart cezası biten Gustavo, Antalyaspor maçında formasını geri alacak. Emre ve Garry'nin ise tedavileri sürüyor.
MURİÇ KAYIP
Vedat Muriç'in gol suskunluğu 4 haftaya ulaştı. Kosovalı forvet, Galatasaray maçını da boş geçerken, taraftarlar "İlk yarıda fırtına gibi esen Muriç'e ne oldu?" sorusuna cevap arıyor. Sezonun ilk yarısında 10 gol atan yıldız, ikinci devrenin ilk haftasında 2 gol attıktan sonra stop etti. Dört haftadır boş geçen Muriç'in fizik olarak da eski görüntüsünden uzak olması da dikkat çekiyor.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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