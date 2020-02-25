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25 Şubat 2020, Salı
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Takımın kalbi onlarmış

Takımın kalbi onlarmış

Sakatlık ve cezaları nedeniyle derbide forma giyemeyen Garry , Emre Belözoğlu ve , mumla arandı. Üç oyuncunun yokluğu hücum planlarını alt üst etti.

Sarı-lacivertliler, karşısında pozisyon olarak son dönemdeki en kısır maçlarından birini oynadı. Organize neredeyse tek atak geliştirilemedi. Emre ligde forma giydiği 18 maçta 1 gol+4 asist, 18 maçta 3 gol+5 asist, ise 19 maçta 2 gol+1 asist üretmişti. Sarı kart cezası biten Gustavo, maçında formasını geri alacak. Emre ve Garry'nin ise tedavileri sürüyor.


MURİÇ KAYIP
Vedat Muriç'in gol suskunluğu 4 haftaya ulaştı. Kosovalı forvet, Galatasaray maçını da boş geçerken, taraftarlar "İlk yarıda fırtına gibi esen Muriç'e ne oldu?" sorusuna cevap arıyor. Sezonun ilk yarısında 10 gol atan yıldız, ikinci devrenin ilk haftasında 2 gol attıktan sonra stop etti. Dört haftadır boş geçen Muriç'in fizik olarak da eski görüntüsünden uzak olması da dikkat çekiyor.

  1. 25.2.2020
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