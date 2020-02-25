Lugano kılık değiştirdi

Kadıköy'deki unutulmaz karşılaşmayı Diego Lugano da izledi. Sarı-lacivertli takımın unutulmaz oyuncusu, karşılaşmayı protokol ve loca yerine taraftarlar arasında takip etti. Kılık değiştiren Lugano dün bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşırken, "Bu eşsiz bir duygu" diye konuştu.