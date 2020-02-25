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25 Şubat 2020, Salı
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Lugano kılık değiştirdi

Lugano kılık değiştirdi

'deki unutulmaz karşılaşmayı da izledi. Sarı-lacivertli takımın unutulmaz oyuncusu, karşılaşmayı protokol ve loca yerine taraftarlar arasında takip etti.

'deki unutulmaz karşılaşmayı da izledi. Sarı-lacivertli takımın unutulmaz oyuncusu, karşılaşmayı protokol ve loca yerine taraftarlar arasında takip etti. Kılık değiştiren Lugano dün bu görüntüleri hesabından paylaşırken, "Bu eşsiz bir duygu" diye konuştu.

  1. 25.2.2020
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