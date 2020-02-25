Hasan Ali ‘sıfır’ çekti

İyileşmesine rağmen neden oynatılmadığı sorulan Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında sınıfta kaldı. 78 gün sonra onbirde sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu; şut, kilit pas, ara pas, adam geçme, top kapma, top çalma ve engellenmiş şut istatistiklerinde "sıfır" çekti. Hasan Ali, ikinci yarıda ilk devreye göre biraz daha hareketli oynarken, 1'i isabetli 4 orta yaptı, 1 hava topu kazandı.

88'E KADAR 2 İSABETLİ ŞUT!

Fenerbahçe derbide bu sezonun en zayıf hücum performanslarından birini sergiledi. Sarı-lacivertli oyuncular 90 dakika boyunca rakip kaleye 4 isabetli şut attı. Bu 4 şutun 2'si 88. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici'den geldi. Diğer isabetli şutları ise penaltıdan Kruse ve Dirar kaydetti. Kanarya iki hafta önce 1-1 biten Alanya maçında 3 isabetli şut atarak, bu sezonun en az isabetli şut attığı maçı oynamıştı.