Hasan Ali ‘sıfır’ çekti
İyileşmesine rağmen neden oynatılmadığı sorulan Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında sınıfta kaldı. 78 gün sonra onbirde sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu; şut, kilit pas, ara pas, adam geçme, top kapma, top çalma ve engellenmiş şut istatistiklerinde "sıfır" çekti.
İyileşmesine rağmen neden oynatılmadığı sorulan Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında sınıfta kaldı. 78 gün sonra onbirde sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu; şut, kilit pas, ara pas, adam geçme, top kapma, top çalma ve engellenmiş şut istatistiklerinde "sıfır" çekti. Hasan Ali, ikinci yarıda ilk devreye göre biraz daha hareketli oynarken, 1'i isabetli 4 orta yaptı, 1 hava topu kazandı.
88'E KADAR 2 İSABETLİ ŞUT!
Fenerbahçe derbide bu sezonun en zayıf hücum performanslarından birini sergiledi. Sarı-lacivertli oyuncular 90 dakika boyunca rakip kaleye 4 isabetli şut attı. Bu 4 şutun 2'si 88. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici'den geldi. Diğer isabetli şutları ise penaltıdan Kruse ve Dirar kaydetti. Kanarya iki hafta önce 1-1 biten Alanya maçında 3 isabetli şut atarak, bu sezonun en az isabetli şut attığı maçı oynamıştı.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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