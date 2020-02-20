Meler’le ilk kez - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Meler’le ilk kez

Meler’le ilk kez

Meler’le ilk kez

MHK dev karşılaşmaya 'i atadı. 34 yaşındaki hakem kariyerinde ilk kez - derbisi idare edecek.

Derbinin hakemi oldu... 34 yaşında olan Meler, kariyerinde ilk kez - derbisi yönetecek. Meler, Fenerbahçe'nin daha önce 15 maçını idare etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Galatasaray ise Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 12 resmi maçta hiç yenilmedi. 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Pazar günü Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenirken, kritik VAR odasında Abdulkadir Bitigen yer alacak. AVAR hakemleri ise Merz Güzenge ile Serkan Olguncan.

BU SEZON 2'ŞER MAÇLARINI YÖNETTİ
Halil Umut Meler bu sezon ligde iki takımın da ikişer maçını yönetti. Galatasaray sahasında 'u 1-0 yenip, deplasmanda G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı. Meler, Alanyaspor maçında sarı-kırmızılı takım lehine bir penaltı çaldı. Fenerbahçe ise Meler ile deplasmanda ve 'i 2-1 mağlup etti.

  1. 20.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meler’le ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN