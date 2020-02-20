Meler’le ilk kez

Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu... 34 yaşında olan Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi yönetecek. Meler, Fenerbahçe'nin daha önce 15 maçını idare etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Galatasaray ise Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 12 resmi maçta hiç yenilmedi. 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Pazar günü Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenirken, kritik VAR odasında Abdulkadir Bitigen yer alacak. AVAR hakemleri ise Merz Güzenge ile Serkan Olguncan.

BU SEZON 2'ŞER MAÇLARINI YÖNETTİ

Halil Umut Meler bu sezon ligde iki takımın da ikişer maçını yönetti. Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenip, deplasmanda G.Birliği ile 0-0 berabere kaldı. Meler, Alanyaspor maçında sarı-kırmızılı takım lehine bir penaltı çaldı. Fenerbahçe ise Meler ile deplasmanda Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.