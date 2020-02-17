Galatasaray için start bugün

Galatasaray derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek idmana sakatlanan Emre Belözoğlu ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar dışında tüm oyuncular katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenmandan önce bir toplantı yapması bekleniyor.