Galatasaray için start bugün
Galatasaray derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek idmana sakatlanan Emre Belözoğlu ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar dışında tüm oyuncular katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenmandan önce bir toplantı yapması bekleniyor.
Galatasaray derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek idmana sakatlanan Emre Belözoğlu ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar dışında tüm oyuncular katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenmandan önce bir toplantı yapması bekleniyor.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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