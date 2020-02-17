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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Galatasaray için start bugün

derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek idmana sakatlanan ve sezonu kapatan dışında tüm oyuncular katılacak. 'ın antrenmandan önce bir toplantı yapması bekleniyor.

derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek idmana sakatlanan ve sezonu kapatan dışında tüm oyuncular katılacak. 'ın antrenmandan önce bir toplantı yapması bekleniyor.

  1. 17.2.2020
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