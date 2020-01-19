Nabil Dirar bildiğiniz gibi
Bu sezon sol bekte daha çok forma giyen Nabil Dirar, dün de bu bölgede görev yaptı.
Bu sezon sol bekte daha çok forma giyen Nabil Dirar, dün de bu bölgede görev yaptı. Faslı futbolcu, savunmada kritik müdahalelerde bulunurken, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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