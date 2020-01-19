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19 Ocak 2020, Pazar
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bildiğiniz gibi

Nabil Dirar bildiğiniz gibi

Bu sezon sol bekte daha çok forma giyen , dün de bu bölgede görev yaptı.

Bu sezon sol bekte daha çok forma giyen , dün de bu bölgede görev yaptı. Faslı futbolcu, savunmada kritik müdahalelerde bulunurken, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.

  1. 19.1.2020
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