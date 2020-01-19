Emre: 10 dakika göremedim
Kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından kısa ve net konuştu.
Kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından kısa ve net konuştu. Fenerbahçe'nin yıldızı, "Maça hükmetmek isteyen bizdik. İkinci yarıya da böyle başlamak ve kazanmak önemliydi. Camiamızın bizden istediğini vermek istiyoruz. Jailson ile çarpıştıktan sonra 10 dakika görmede sıkıntı oldu ama şu anda iyiyim" diye konuştu.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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