Emre: 10 dakika göremedim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Emre: 10 dakika göremedim

Emre: 10 dakika göremedim

 , maçın ardından kısa ve net konuştu.

, maçın ardından kısa ve net konuştu. 'nin yıldızı, "Maça hükmetmek isteyen bizdik. İkinci yarıya da böyle başlamak ve kazanmak önemliydi. Camiamızın bizden istediğini vermek istiyoruz. Jailson ile çarpıştıktan sonra 10 dakika görmede sıkıntı oldu ama şu anda iyiyim" diye konuştu.

  1. 19.1.2020
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