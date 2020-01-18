Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez'in uçağı hazır!

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Ricardo Rodriguez, yönetimden haber bekliyor. İtalyan basını, transferin detaylarını da yazmaya başladı. Buna göre Kanarya, İsviçreli sol bek için Milan'a 1.5 yılı kiralama, sonrasında kesin ödeme opsiyonu olmak üzere toplamda 6 milyon euro ödeyecek. Rodriguez'in ise bu sezon 6 ay için 1 milyon euro, gelecek sezondan başlayarak 3 sene için 2 milyon euro garanti ücret alacağı bildirildi. Fenerbahçe, mali olarak önü açılınca Rodriguez ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

DAGBLAD: PSV DE HALA DEVREDE

Bu arada tüm bu gelişmelere karşın PSV, Ricardo Rodriguez konusunda ısrarını sürdürüyor. Hollanda basınından Eindhovens Dagblad, İsviçreli oyuncu ve menajerinin hala PSV ile de görüşme halinde olduğunu belirtirken, Fenerbahçe'ye transferinin henüz netlik kazanmadığı ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin mali kısıtlamalardan dolayı yaşadığı sorunun devam ettiği vurgulanırken, PSV'nin ise 27 yaşındaki Rodriguez'in maaşı için kaynak aradığı bildirildi.