O isimler hedefte
Sarı-lacivertlilerin ligde forma şansı vermediği isimler, kupada da beklentilerin altında kaldı.
Sarı-lacivertlilerin ligde forma şansı vermediği isimler, kupada da beklentilerin altında kaldı. Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan, Kayserispor karşısında vasatı aşamazken, taraftarların da sosyal medyada en çok eleştirdiği futbolculardı. Mevlüt hücumda pozisyona girmekte zorlandı. Alper ile Tolgay ise yaptıkları pas hatalarıyla dikkat çekti. Bu 3 isim de ligde en az şans bulan oyuncular arasında yer alıyor.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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