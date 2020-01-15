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15 Ocak 2020, Çarşamba
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O isimler hedefte

O isimler hedefte

Sarı-lacivertlilerin ligde forma şansı vermediği isimler, kupada da beklentilerin altında kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ligde forma şansı vermediği isimler, kupada da beklentilerin altında kaldı. , ve , karşısında vasatı aşamazken, taraftarların da sosyal medyada en çok eleştirdiği futbolculardı. Mevlüt hücumda pozisyona girmekte zorlandı. Alper ile Tolgay ise yaptıkları pas hatalarıyla dikkat çekti. Bu 3 isim de ligde en az şans bulan oyuncular arasında yer alıyor.

  1. 15.1.2020
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