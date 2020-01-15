O isimler hedefte

Sarı-lacivertlilerin ligde forma şansı vermediği isimler, kupada da beklentilerin altında kaldı. Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan, Kayserispor karşısında vasatı aşamazken, taraftarların da sosyal medyada en çok eleştirdiği futbolculardı. Mevlüt hücumda pozisyona girmekte zorlandı. Alper ile Tolgay ise yaptıkları pas hatalarıyla dikkat çekti. Bu 3 isim de ligde en az şans bulan oyuncular arasında yer alıyor.