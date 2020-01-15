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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Aslan’a gönderme

Aslan’a gönderme

Sarı-lacivertliler, "Yaşa " etiketiyle bir paylaşım yaptı. 'a "Fenerbahçe demek tarih boyunca kazanılan tüm şampiyonluklardaki her futbolcuyu bugün halen şampiyonluk posterlerine gururla koyabilmek demektir" göndermesi yapıldı.

Sarı-lacivertliler, "Yaşa " etiketiyle bir paylaşım yaptı. 'a "Fenerbahçe demek tarih boyunca kazanılan tüm şampiyonluklardaki her futbolcuyu bugün halen şampiyonluk posterlerine gururla koyabilmek demektir" göndermesi yapıldı.
  1. 15.1.2020
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