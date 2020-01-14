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14 Ocak 2020, Salı
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, Zajc’ı bitiriyor

Brescia, Zajc’ı bitiriyor

basını, 'nın ve 'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Skrabb için anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki Zajc için ile görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı.

basını, 'nın ve 'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Skrabb için anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki Zajc için ile görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı. 5-1'lik Sampdoria yenilgisini unutturmak isteyen Brescia'nın Sloven orta saha için 3.5 milyon euro bonservis rakamını gözden çıkardığı ifade ediliyor. Zajc'ın ayak bileğindeki sakatlığın da düzelmek üzere olduğu, genç ismin Empoli'den sonra ikinci kez 'da oynayacağı bildirildi.
  1. 14.1.2020
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