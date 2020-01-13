Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de
Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kadir Has Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye gitti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye gitti.
Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
- 13.01.2020
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Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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