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13 Ocak 2020, Pazartesi
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kafilesi 'de

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

kafilesi, son 16 turu ilk maçında yarın Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşma için 'ye gitti.

son 16 turu ilk maçında yarın ile karşılaşacak , 'ye gitti.

Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak.

  1. 13.01.2020
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