Hayırdır Guilherme!
BTCTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, sosyal medya hesabında yer alan "Yeni Malatyaspor" ibaresini kaldırdı. Sambacının bu hareketi, "Transfer mi oluyor?" sorusuna yol açtı.
28 yaşındaki Guilherme ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin Guilherme'ye karşılık Malatyaspor'a Mehmet Ekici'yi önerdiği iddia ediliyor. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ekici'nin yanı sıra şartlar uyarsa Alper Potuk'la da ilgilinebileceklerini açıkladı. Guilherme, bu sezon Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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