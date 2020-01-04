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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Hayırdır Guilherme!

Hayırdır Guilherme!

BTCTurk 'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, sosyal medya hesabında yer alan "Yeni Malatyaspor" ibaresini kaldırdı. Sambacının bu hareketi, " mi oluyor?" sorusuna yol açtı.

28 yaşındaki Guilherme ile ve 'ın ilgilendiği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin Guilherme'ye karşılık Malatyaspor'a 'yi önerdiği iddia ediliyor. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ekici'nin yanı sıra şartlar uyarsa 'la da ilgilinebileceklerini açıkladı. Guilherme, bu sezon Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 4.1.2020
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