Hayırdır Guilherme!

28 yaşındaki Guilherme ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin Guilherme'ye karşılık Malatyaspor'a Mehmet Ekici'yi önerdiği iddia ediliyor. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ekici'nin yanı sıra şartlar uyarsa Alper Potuk'la da ilgilinebileceklerini açıkladı. Guilherme, bu sezon Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.