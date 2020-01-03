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Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'nin yıldızı için olumlu rapor
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte bütün kulüpler transfer çalışmalarına hız vermişti. Bu ekipler arasında transfer dönemini en hızlı geçirmesi beklenen Fenerbahçe somut adımları atmaya başladı. Listesindeki yıldızlarla temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar vermeye başladı. Finansal Fair Play çerçevesinde eldeki oyunculardan bonservis bedeli elde etmek isteyen Fenerbahçe'ye transfer müjdesi İtalya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan flaş transfer gelişmesi...
3 Ocak 2020 Cuma 19:09
Güncelleme: 03.01.2020 21:53
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Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, hedefteki isimleri kadroya katma konusunda büyük mesafe kaydetti. Birçok futbolcuyla görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, mevcut oyuncularla ilgili de kararını verdi.
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Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözer artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi.
Yaz transfer sezonunda akılcı hamleler yaparak, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçeli kurmaylar, ilk yarı itibarıyla yaptığı transferlerden iyi bir katkı aldı.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonundaki başarıyı ocak ayına da yansıtmak istiyor.
Buna göre elini çabuk tutan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre görüşmelerine erken başlayıp büyük mesafe katetti.