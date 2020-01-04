Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması
Alman basını, Köln ile F.Bahçe'nin Frankfurt'lu Falette'nin transferi için yarıştığını yazdı. 27 yaşındaki Gineli stoperin, Köln'le görüşme halinde olduğu ancak sarı-lacivertli kulübün de devrede olduğu belirtildi.
Falette'nin Frankfurt'ta teknik direktör Hütter'in planları arasında artık yer almadığı bu nedenle hazırlık kampı kadrosuna da alınmadığı vurgulandı. F.Bahçe'nin Frankfurt ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Falette için satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerdiği belirtiliyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.