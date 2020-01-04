Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması

Falette'nin Frankfurt'ta teknik direktör Hütter'in planları arasında artık yer almadığı bu nedenle hazırlık kampı kadrosuna da alınmadığı vurgulandı. F.Bahçe'nin Frankfurt ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Falette için satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerdiği belirtiliyor.