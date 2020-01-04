Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması

'nin ile Simon Falette kapışması

Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması

Alman basını, ile F.Bahçe'nin Frankfurt'lu Falette'nin transferi için yarıştığını yazdı. 27 yaşındaki Gineli stoperin, Köln'le görüşme halinde olduğu ancak sarı-lacivertli kulübün de devrede olduğu belirtildi.

Falette'nin Frankfurt'ta teknik direktör Hütter'in planları arasında artık yer almadığı bu nedenle hazırlık kampı kadrosuna da alınmadığı vurgulandı. F.Bahçe'nin Frankfurt ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Falette için satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerdiği belirtiliyor.

  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin Köln ile Simon Falette kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN