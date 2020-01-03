Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

Süper Lig'de ilk yarının resmen sona ermesiyle transfer piyasası da hareketlilik kazandı. İlk yarıda son haftalara girilirken yükselen performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin, takıma yapacağı takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına hız verdi. Sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarış sonucu kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Fenerbahçe Muriç için kararını verdi. İşte detaylar...