‘Türkiye aşığı bir Alman daha’
Max Kruse, O Ses Türkiye'deki performansıyla ülkesi Almanya'da da gündem oldu. Hamburger Abenbladt Gazetesi, Max Kruse'nin şarkıcılıkta da başarılı olduğunu yazıp, "Türkiye'ye aşık bir Alman daha... Öyle görünüyor ki, Kruse kariyerinin tamamladıktan sonra Türkiye'de kalacak. Futbol sonrası kariyerini de çizmeye başladı. Şarkıcılık ya da TV programı sunuculuğu" ifadeleri kullanıldı.
Max Kruse, O Ses Türkiye'deki performansıyla ülkesi Almanya'da da gündem oldu. Hamburger Abenbladt Gazetesi, Max Kruse'nin şarkıcılıkta da başarılı olduğunu yazıp, "Türkiye'ye aşık bir Alman daha... Öyle görünüyor ki, Kruse kariyerinin tamamladıktan sonra Türkiye'de kalacak. Futbol sonrası kariyerini de çizmeye başladı. Şarkıcılık ya da TV programı sunuculuğu" ifadeleri kullanıldı.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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