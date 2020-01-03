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03 Ocak 2020, Cuma
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‘Türkiye aşığı bir Alman daha’

‘Türkiye aşığı bir Alman daha’

, O Ses Türkiye'deki performansıyla ülkesi Almanya'da da gündem oldu. Hamburger Abenbladt Gazetesi, Max Kruse'nin şarkıcılıkta da başarılı olduğunu yazıp, "Türkiye'ye aşık bir Alman daha... Öyle görünüyor ki, Kruse kariyerinin tamamladıktan sonra Türkiye'de kalacak. Futbol sonrası kariyerini de çizmeye başladı. Şarkıcılık ya da TV programı sunuculuğu" ifadeleri kullanıldı.

, O Ses Türkiye'deki performansıyla ülkesi Almanya'da da gündem oldu. Hamburger Abenbladt Gazetesi, Max Kruse'nin şarkıcılıkta da başarılı olduğunu yazıp, "Türkiye'ye aşık bir Alman daha... Öyle görünüyor ki, Kruse kariyerinin tamamladıktan sonra Türkiye'de kalacak. Futbol sonrası kariyerini de çizmeye başladı. Şarkıcılık ya da TV programı sunuculuğu" ifadeleri kullanıldı.

  1. 3.1.2020
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