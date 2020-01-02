Görüşmeler başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken Fenerbahçe ara transfer dönemi için ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız vermiş ve listedeki yıldızlar için somut adımlar atmaya başlamıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, transferdeki ilk hedef sol bek ve stoper mevkilerine düşünülüyordu. Bir süredir savunmanın ortası için arayışlarına devam eden Kanarya, yıldız stoperle görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan gündem yaratan o gelişme...

2 Ocak 2020 Perşembe 22:37 Güncelleme: 02.01.2020 22:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





