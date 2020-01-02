Görüşmeler başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken Fenerbahçe ara transfer dönemi için ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız vermiş ve listedeki yıldızlar için somut adımlar atmaya başlamıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, transferdeki ilk hedef sol bek ve stoper mevkilerine düşünülüyordu. Bir süredir savunmanın ortası için arayışlarına devam eden Kanarya, yıldız stoperle görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan gündem yaratan o gelişme...
2 Ocak 2020 Perşembe 22:37
Güncelleme: 02.01.2020 22:38
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Fenerbahçe ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala atağa kalktı. Sezonu şampiyon tamamlamaktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler bu hedef doğrultusunda ilk hamlesini yaptı.
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Süper Lig'de ilk 17 maçta topladığı 31 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapattı.
İlk yarının son iki maçında Beşiktaş ve Rizespor'u mağlup ederek üst üste 2 galibiyet alan Fenerbahçe'de camia devre arasına moralli girdi.
Şampiyonluk için kenetlenen sarı-lacivertlilerde gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Fenerbahçe sezonun ilk yarısında gol yollarında etkili bir görüntü çizerken, aynı başarıyı defans hattında sergileyememişti.