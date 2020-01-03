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03 Ocak 2020, Cuma
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Muhteşem çocuk Ömer Faruk

Muhteşem çocuk Ömer Faruk

Dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı listede zirveye çıkan isim oldu. www.footballtalentscout. net tarafından düzenlenen ankette kullanılan 167 bin oyun 81 bin 202'sini alan 'nin 16 yaşındaki yıldızı, 2019'un muhteşem çocuğu seçildi.

Dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı listede zirveye çıkan isim oldu. www.footballtalentscout. net tarafından düzenlenen ankette kullanılan 167 bin oyun 81 bin 202'sini alan 'nin 16 yaşındaki yıldızı, 2019'un muhteşem çocuğu seçildi. Ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Flamengo Reinier ise üçüncülüğü elde etti.

  1. 3.1.2020
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