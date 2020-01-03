Muhteşem çocuk Ömer Faruk
Dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı listede zirveye çıkan isim Ömer Faruk Beyaz oldu. www.footballtalentscout. net tarafından düzenlenen ankette kullanılan 167 bin oyun 81 bin 202'sini alan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı, 2019'un muhteşem çocuğu seçildi.
Dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı listede zirveye çıkan isim Ömer Faruk Beyaz oldu. www.footballtalentscout. net tarafından düzenlenen ankette kullanılan 167 bin oyun 81 bin 202'sini alan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı, 2019'un muhteşem çocuğu seçildi. Ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Flamengo Reinier ise üçüncülüğü elde etti.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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