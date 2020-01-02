Galatasaray ve Fenerbahçe'de kılıçlar çekildi! Dev transferde savaş başlıyor...

Feneberbahçe ve Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısının kapanışından itibaren transfer çalışmaları başladı... Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yıldızları kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde olan her iki kulüp de, kadrolarını güçlendirerek hem sezonu şampiyon tamamlamak, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden gelecek dev geliri cebine koymak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İstanbul devleri, Arjantin'in gözde yıldızına kancayı atmış durumda... Avrupa transfer piyasasını sarsacak bu önemli harekata dair her şey burada! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masada karşı karşıya getiren o isim ve yaşananların perde arkası... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER )

2 Ocak 2020 Perşembe 16:01 Güncelleme: 02.01.2020 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





