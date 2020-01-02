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Galatasaray ve Fenerbahçe'de kılıçlar çekildi! Dev transferde savaş başlıyor...
Feneberbahçe ve Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısının kapanışından itibaren transfer çalışmaları başladı... Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yıldızları kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde olan her iki kulüp de, kadrolarını güçlendirerek hem sezonu şampiyon tamamlamak, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden gelecek dev geliri cebine koymak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İstanbul devleri, Arjantin'in gözde yıldızına kancayı atmış durumda... Avrupa transfer piyasasını sarsacak bu önemli harekata dair her şey burada! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masada karşı karşıya getiren o isim ve yaşananların perde arkası... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER )
2 Ocak 2020 Perşembe 16:01
Güncelleme: 02.01.2020 16:01
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Süper Lig'in 2 büyük devi Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transferde kadrosuna dahil etmek etmek istediği isimleri neredeyse belirledi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirleri kasasına koyarak önemli bir meblağ sahibi olmak isteyen İstanbul'un iki devi, bu hususta kadrosunu da güçlendirmenin hazırlıklarını yapıyor.
Galatasaray, ara transferde bir çok isimle görüşürken, yaşananlar şu şekilde gerçekleşti;
ONYEKURU GELİYOR
Menajer William D'Avila, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transferinin detaylara kaldığını açıkladı. Radyospor'a konuşan D'Avila, "Kısa süre içinde kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesi adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi. Onyekuru'nun Galatasaray'da yeniden kendini ispatlamak istediğini anlatan ünlü menajer, "Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli" diye konuştu.
GALATASARAY'DAN THIAGO SILVA BOMBASI
Yeni sezonda en az iki stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Thiago Silva'yı gündemine aldı.